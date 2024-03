Ein halbes Jahr, bevor Earnie stirbt, klingelt sein bester Freund Harry an seiner Tür. „Ein Mitbewohner hat mir aufgemacht“, erzählt er. „Earnie war gar nicht mehr in der Lage, an die Tür zu gehen.“ Dass Earnie Lungenkrebs hat, ist bekannt. Dass es ihm plötzlich so viel schlechter ging, hat er niemandem erzählt. Bald ist klar: Es wird nicht mehr lange dauern.