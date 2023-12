Advent, Advent, die Mutter rennt Kann es an Weihnachten endlich mal gerechter zugehen?

Studien belegen, was Frauen schon lange wissen: Sie sind es, die in der Familie die meiste Care-Arbeit leisten und fast alles rund um Kinder und Küche organisieren.

Das ganze Jahr über rattern To-do-Listen in mütterlichen Köpfen. Nur deshalb wissen sie, in welche Kleidergrößen die Kinder gerade reinwachsen und ob neue Gummistiefel benötigt werden. Erstaunlich hoch ist die Frauenquote auch in den WhatsApp-Elterngruppen, wo ununterbrochen nach Hausaufgaben gefragt, auf Basteltage hingewiesen und an die zwei Euro für das Schulprojekt erinnert wird.