Autorin Fang Fang über Chinas Covid-Politik „Diese der Vernunft widersprechenden Maßnahmen haben die Menschen in Depressionen getrieben “

Fang Fang, Sie leben in Wuhan, der Stadt, in der Covid-19 erstmalig ausbrach. Gerade liegt erneut ein Lockdown hinter Ihnen. Wie ist die aktuelle Lage?

Ich wohne seit der Öffnung Wuhans nach der ersten Komplettabriegelung in einem recht dünn besiedelten Vorort. Auch während der sogenannten „rigiden Abriegelung und Kontrolle“ konnten wir uns frei bewegen, Einkäufe im Supermarkt oder Restaurantbesuche waren kein Problem.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden