Bauen, kaufen oder gemeinschaftlich nutzen? Sechs Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie aufs Land ziehen wollen

Der Immobilienmarkt in Berlin ist im Umbruch. Große Wohnungsbauunternehmen haben nahezu alle Neubauprojekte gestoppt. Die bestehenden Mietwohnungen werden damit noch knapper und teurer. Viele möchten darum ins Umland ausweichen – aber bitte nicht in die Retortensiedlung am Ortsrand. Längst gibt es bessere Alternativen. Mit diesen Tipps schonen sie ihren Geldbeutel, die Umwelt und finden vor Ort schnell Anschluss.