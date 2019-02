Besonders schwierig hört es sich doch nicht an, einen Star für die Berlinale zu bekommen.

In meinem zweiten Jahr wollte ich der französischen Schauspielerin Anouk Aimée, eine der schönsten Frauen der Kinogeschichte, einen Ehren-Bären überreichen. Aber sie lebte zurückgezogen in Paris, ging nur in ein bestimmtes Restaurant, setzte sich an einen bestimmten Tisch, wo die Kerzen auf einer Seite standen, damit ihr Gesicht richtig beleuchtet wurde. Dienstagabend, Punkt 18 Uhr, ich stehe unten am Leipziger Platz, mein Handy klingelt, Anouk Aimée ruft an: „Nein, nein, ich fühle mich nicht hübsch genug, um nach Berlin zu kommen.“ Sie sind wunderschön, ich habe doch ein Foto von Ihnen auf meinem Schreibtisch, sage ich. Sie stockt: „Jetzt hast du eine 50-Prozent-Chance, dass ich nicht komme, wenn das vom falschen Fotografen ist. Wer hat das Bild gemacht?“ Es war von Brigitte Lacombe. „Ich komme, sie macht die besten Fotos von mir.“

Klingt immer noch einfach.

Dann ging es erst los. Ich habe zwei Bedingungen, sagt sie. Erstens will ich ins Adlon. Zweitens will ich den jungen Mann in eurer Regierung treffen, weiß aber nicht, wie der heißt. Ich ging im Kopf die Minister unter Schröder durch: Sie meinte Joschka Fischer. Das Treffen haben wir dann eingefädelt. Eigentlich war er vorher in Israel, von dort auf dem Weg nach New York, um seine erste Rede als Außenminister vor der Uno-Vollversammlung zu halten. Für Anouk Aimée hat er einen Zwischenstopp in Berlin eingelegt. Um Mitternacht trafen sich die beiden im Adlon, sie haben sich super verstanden. Das war übrigens die Nacht, in der mir Fischer meinen größten Scoop vereitelt hat.

Wie das?

Als das Gespräch mit Anouk Aimée vorüber war, trat er auf mich zu: Das machen Sie nicht noch mal, den Fidel Castro einzuladen, wenn wir gerade vor dem Irakkrieg stehen.

Sie haben ernsthaft den kubanischen Staatschef nach Berlin holen wollen?

Wir hatten Oliver Stones Dokumentarfilm über ihn im Programm. Als wir die Premiere planten, kam der Geheimdienst mit dem Botschafter, um sich das Kino International anzugucken. Ich sagte: Wissen Sie, Herr Botschafter, das ist wirklich schade, dass Herr Castro nicht kommt, meine Mutter erzählt mir immer, was für ein toller Typ der Fidel ist. Der Botschafter war fasziniert, ich gab ihm noch einen kleinen Brief mit: Comandante, es wäre schön, wenn Sie Zeit hätten. Und prompt am nächsten Tag ließ der Botschafter ausrichten, dass Fidel kommt. Tja, und dann hat Minister Fischer übernommen. Ich erhielt noch einen zweiseitigen Brief von Fidel Castro, mit Filzstift unterschrieben, es sei etwas dazwischengekommen, er grüße jedoch herzlich meine Mutter. Heute würde ich mir das genauer überlegen, damals wollte ich ihn einfach haben.

Hand in Hand über den roten Teppich liefen Dieter Kosslick und Nicole Kidman 2015 bei der Premiere von "Königin der Wüste". Foto: imago/Future image

Haben Sie jetzt ein größeres Problembewusstsein?

Kommt darauf an. Nehmen wir die Iraner, deren Filme auf der Berlinale liefen: Jafar Panahi und Asghar Farhadi. Jedes Jahr fuhr unser Iran-Scout dorthin. Einmal konnte ihre Übersetzerin wochenlang nicht mehr ausreisen. Da rennt man jeden zweiten Tag zur iranischen Botschaft. Oder man stellt zum dritten Mal einen leeren Stuhl für Panahi in den Berlinale-Palast, weil er Reiseverbot hat, und versucht, die Weltpremiere seines Films heimlich per Handy zu ihm in die iranischen Berge zu übertragen.

Harvey Weinstein war einige Male auf der Berlinale, bis zahlreiche Frauen ihm 2017 sexuelle Übergriffe vorwarfen. Er hat immer gesagt: „I love Berlin“. Im Nachhinein ein bitteres Lob?

Er meinte wohl, dass es gut für ihn war, Filme auf der Berlinale zu platzieren. Ich wusste nichts von seinen sexuellen Übergriffen, aber bei seinen Versuchen, uns gegenüber Druck auszuüben, bestimmte Filme zu zeigen, legte er ähnliche Verhaltensweisen an den Tag. Das waren stalinistische Einschüchterungstaktiken. Vor ein paar Jahren endete ein Telefonat im Streit. Weil er nicht richtig aufgelegt hatte, konnten wir alle hören, was er in seiner Wut zu seinem Assistenten über mich sagte: „Wir machen ihn fertig!“ Ich habe seitdem nicht mehr mit ihm geredet.

Dabei gelten Sie als umgänglich. Angeblich schreiben Sie pro Festival 2500 Begrüßungskärtchen per Hand.

Inzwischen machen das die Mitarbeiter, aber ich schreibe noch etwas Persönliches dazu. So ein Willkommensgruß ist doch was Schönes: Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen im Februar in Berlin an, es regnet, es ist dunkel, der Portier erkennt Sie nicht, und Sie bekommen das miese Zimmer über den Mülltonnen. Da hilft es sehr, wenn auf einer Karte steht: Schön, dass du da bist und wir uns wiedersehen nach dem tollen Abend neulich in Mexico City.

Bleiben Sie noch bis morgens um fünf auf Partys?

Nein, schon weil ich Angst habe, abzustürzen. Wenn der fünfte rote Teppich gegen halb elf nachts zumacht, reicht es auf dem Weg ins Bett nur für ein Glas Sauvignon Blanc und eine doppelte Portion Pommes.

Die Reihe „Kulinarisches Kino“ haben Sie auf der Berlinale etabliert. Schon aus biografischen Gründen unvermeidlich: Sie sind quasi in einem schwäbischen Bäckerladen aufgewachsen.

Das stimmt. Meine alleinerziehende Mutter hat mich um sechs vor der Arbeit bei den Bäckersleuten abgeliefert. Sie konnte übrigens selbst hervorragend backen. Sie machte die Hefeteigklassiker, Pflaumenkuchen, Apfelkuchen mit Streusel, die rochen wahnsinnig gut. Diese sinnlichen Erlebnisse haben mich geprägt. Der französische Film „Die Frau des Bäckers“ ist immer einer meiner Lieblingsfilme gewesen.