Braucht „Bild“ Hilfe? „Bild“ holt „Focus“-Chefredakteur

Es wird enger in der Chefredaktion von Deutschlands auflagenstärkstem Boulevardblatt. Der Axel-Springer-Verlag holt „Focus“-Chefredakteur Robert Schneider (46) als weiteres Mitglied in die Chefredaktion der „Bild“-Zeitung, bestätigte das Medienhaus. „Er wird an „Johannes Boie berichten, der unverändert in seiner derzeitigen Position als Chefredakteur und Vorsitzender der „Bild“-Chefredaktionen bleibt.“ Boie (38) steht seit gut einem Jahr an der Spitze. Ein Sprecher des Medienhauses Burda, zu dem der „Focus“ gehört, bestätigte auf dpa-Anfrage, dass Schneider sein Arbeitsverhältnis gekündigt habe.

Der gebürtige Leipziger Schneider fing einst bei der „Bild“ an, wurde dort Ressortleiter, ehe er als stellvertretender Chefredakteur für die „B.Z“ und die „Bild am Sonntag“ arbeitete.

Unzufrieden mit Johannes Boie?

Zur „Bild“-Chefredaktion gehören auch Alexandra Würzbach und Claus Strunz. Auguren wollen wissen, dass die Springer-Spitze das Schneider-Engagement auch als dringende Unterstützung für Boie ansieht, die Zufriedenheit mit Boie soll schon mal größer gewesen sein.

