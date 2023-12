Chef der Herrnhuter Sterne im Gespräch „Am besten streitet man sich auf einer stundenlangen Autofahrt“

Herr Scholz, heute ist Heiligabend. Überall leuchten die Herrnhuter Sterne, die es seit etwa 200 Jahren gibt. Für viele sind sie ein traditionelles Weihnachtssymbol, dabei ist der Stern im Matheunterricht entstanden. Ist das alles nur ein großes Missverständnis?

Das stimmt, er entstand in sogenannten Knabenanstalten in Herrnhut in der Oberlausitz um 1820. Dort lebten die Kinder, deren Eltern für die Herrnhuter Brüdergemeine, eine evangelische Kirche, auf Mission in der ganzen Welt waren. Gerade in der Adventszeit war es für sie schwer, ohne ihre Eltern. In Schriftstücken ist überliefert, dass die Lehrer dort ihren Schülern eine Freude machen und gleichzeitig geometrische Formen vermitteln wollten.