„Das ist ja normal, dass sowas passiert“ Solingen und der Schock nach dem tödlichen Brandanschlag

Aleyna Kurtoglu aus dem Nachbarhaus sagt, sie könne seit dem Feuer nicht mehr schlafen. Sie war deshalb schon beim Psychologen. „Ich denke, ich stehe unter Schock“, sagt sie. „Und klar, ich habe auch Angst.“

Eine andere Nachbarin berichtet von den hellen Flammen, die in der Nacht zu Montag aus den Fenstern herausschossen. Und den Schreien, die man noch weit die Straße herunter hören konnte. Dann zeigt sie auf das stark eingedellte Dach des blauen Citroën, der direkt vor dem Haus steht, noch hinter den Absperrgittern. Auf diesem Dach sei die schwangere Frau gelandet, die in ihrer Not aus dem Fenster gesprungen sei: „Ich weiß nicht wie, aber sie hat überlebt.“