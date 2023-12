Das Wunder vom Passierschein Als Weihnachten kurz die deutsche Mauer öffnete

Der Bau der Mauer hatte ganz Berlin in eine tiefe Depression gestürzt. Bis ein Zettel Ost- und West-Berlin kurz wieder etwas zusammenbrachte. Die Geschichte eines Weihnachtswunders.

1 Unüberwindbar getrennt

Familien, über Nacht zerrissen. Freundinnen und Freunde, für immer gespalten. Liebende, unüberwindbar getrennt. Der Mauerbau am 13. August 1961 durch die DDR-Führung schuf nicht nur einen Riss in Bürgersteigen und bisherigen Brücken, sondern auch in den Herzen der Menschen in Deutschland und Berlin.

Berlin, 1961: Eine junge Mutter schaut über die Mauer, dahinter ihr Kind in seinem Kinderwagen. © imago/United Archives/Kindermann

Zertrennte Familien feierten Weihnachten ohne Aussicht auf ein Wiedersehen. An der Grenze zwischen Ost und West wurden Leute erschossen, die so nicht leben wollten. Die ganze Stadt litt an ihrer zementierten Teilung. Nun stand Weihnachten 1963 an — und es gab erstmals Hoffnung.

Unterhändler des West-Berliner Senats von Willy Brandt sowie der DDR-Regierung sprechen über einen Besuchsverkehr über die Feiertage. Der demokratische Westen erkennt aber das Regime im Osten nicht an. Schließlich einigen sich die Verhandler auf eine Klausel, „dass eine Einigung über gemeinsame Orts-, Behörden- und Amtsbezeichnung nicht erzielt werden konnte“. Es wird ein Abkommen mit einem nicht anerkannten Staat.

2 Gemeinsam am Esstisch

Vor Weihnachten bilden sich lange Schlangen vor den Post-Filialen von West-Berlin. Bürgerinnen und Bürger mit Verwandtschaft im Ostteil dürfen hier einen Passierschein beantragen und frieren dafür stundenlang — umgekehrt gilt das Passierschein-Abkommen nicht, die Menschen im Osten bleiben in der DDR eingesperrt.

Die Besuchszeit ist zeitlich eng begrenzt, gilt nur vom 20. Dezember 1963 bis zum 5. Januar 1964. Aber sie bringt viele Menschen zusammen. 15.000 Berlinerinnen und Berliner aus dem Westen sitzen Heiligabend bei ihren Angehörigen im Osten unterm Weihnachtsbaum, an beiden Feiertagen sind es noch einmal 52.000, Silvester und Neujahr gar 170.000.

Die unüberwindbare Mauer hat kurz ein kleines Loch; innerhalb von zweieinhalb Wochen machen 700.000 Menschen aus dem Westen 1,24 Millionen Besuche im Osten. In der Nacht zum 6. Januar senkt sich der Schlagbaum wieder unerbittlich für lange Zeit, morgens um 4.05 Uhr am Grenzübergang Sonnenallee. Das andere Ende der Straße bleibt wieder unerreichbar.

3 Hoffnung für heute

Das erste Passierscheinabkommen für West-Berlin (es folgten noch drei weitere) ist der erste Schritt der später legendären Entspannungspolitik, mit der Willy Brandt als Bundeskanzler die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR normalisiert.

Für Erleichterungen beim Besuchsverkehr und bei der Menschenrechtslage im kommunistischen Regime wird die DDR Stück für Stück mehr anerkannt. Das Leben in zwei Staaten und zwei halben Städten, voneinander getrennt durch die unüberwindbare Mauer, wird etwas erträglicher — normal wird es aber nie.

Der Freiheitswille der Menschen in Osteuropa und in Ostdeutschland reißt schließlich am 9. November 1989 die Grenze ein. Es ist auch Willy Brandts Lebenswerk, der sagt: „Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.“ Der alte Riss verheilt seitdem, auch wenn manche Wunden der Teilung für immer bleiben. Sie erinnern uns auch daran, dass Menschen friedlich und frei zusammenleben und sich nicht willkürlich trennen lassen wollen. Das gibt Hoffnung in einer multipolar geteilten Welt. Gerade an Weihnachten.