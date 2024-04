Tagesspiegel Plus Der Ankläger von Kida Ramadan im Interview : „Er hat es eilig, also tut er, was er will“

Die Serie„4 Blocks“ machte Kida Ramadan berühmt. Dann rauschte er ohne Fahrerlaubnis durch Berlin. 37 Mal. Ein Gespräch mit dem Anwalt, der den TV-Gangster in den echten Knast bringen will.