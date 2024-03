Der Kampf um Trump Die republikanische Volksfront gegen die Volksfront der Republikaner

Vor wenigen Wochen saß Ralph Freund mal wieder in einer Talkshow. Er hatte eine kniffelige Aufgabe: den Deutschen erklären, warum so viele Amerikanerinnen und Amerikaner den vielfach verurteilten, noch häufiger angeklagten und durch allerlei rassistische Skandale und sexuelle Übergriffe in die Schlagzeilen geratenen Donald Trump trotz allem für einen großartigen Präsidenten halten.

Zur Begrüßung sprach Freund, Vice-President der „Republicans Abroad Germany“, glattrasiert, leichte Ähnlichkeit zum ARD-Wahlexperten Jörg Schönborn, ein stummes „Hello“ in die Kamera und lächelte. Neben ihm saß in der Sendung „To the Point“ der Deutschen Welle Matthew Karnitschnig, der leitende Europa-Korrespondent des Polit-Magazins Politico, außerdem zugeschaltet war die Washington-Korrespondentin der Deutschen Welle. Ausgewiesene Experten, eine seriöse Runde.

Er ist häufig Gast in solchen Runden. Ob beim Deutschlandfunk, in der F.A.Z. oder bei Phoenix: Wenn deutsche Medien einen seriösen, aber auch kritischen Ansprechpartner im Namen der Republikaner suchen, ist es oft Freund, den sie finden.