Der Krieg in den Köpfen Wie Schüler über den Nahostkonflikt streiten

Die junge Frau mit dem Hidschab schaut Shai Hoffmann skeptisch an. „Sie posten auf Ihrer Instagram-Seite ziemlich einseitig zum Krieg in Israel“, hält die 18-Jährige mit der muslimischen Kopfbedeckung dem 41-jährigen deutschen Juden entgegen, der an diesem Tag in ihre Schule gekommen ist. „Was hat es damit auf sich?“