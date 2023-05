Der lange Schatten einer chinesischen Fiktion Warum ein toter Diktator Taiwan bis heute spaltet

Als erstes sieht man sein Lächeln. Dann die Soldaten. Die Mittagssonne brennt auf den schattenlosen Liberty Square, doch in der tempelartigen Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle, dem Fluchtpunkt des langen Prachtplatzes im Zentrum von Taipeh, ist es schattig und kühl. Als Punkt zwölf Uhr der Wachwechsel beginnt, lassen fünf Gardisten die Hacken knallen und wirbeln die Bajonettgewehre. Es klackert und hallt, Touristen filmen flüsternd. Dann salutieren die Militärs dem steinernen Generalissimus, sechs Meter hoch auf seinem Thron, milde herablächelnd.

Chiang Kai-shek ist seit 48 Jahren tot. Doch wer das moderne Taiwan verstehen will, muss das Vermächtnis des ehemaligen Präsidenten und Diktators der Republik China ergründen, wie das Land auch seinetwegen offiziell noch heißt. Chiangs Erbe erklärt den gefährlichsten Gegenwartskonflikt Asiens wie das keines zweiten Politikers. Es legt die Traumata einer Nation offen, die nicht sein darf und es doch tut. Und es zeigt, warum die Taiwanesen ein Déjà-vu haben, wenn Xi Jinpings Volksrepublik in diesen Tagen immer martialischer nach ihnen greift.

Wachwechsel. In der Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle in Taipeh wird dem alten Präsidenten (1887–1975) die Ehre erwiesen. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Mehr als 40.000 Chiang-Statuen übersäten einst Taiwan, heute sind es noch einige Hundert. Die größte und umstrittenste steht in der Gedächtnishalle von Taipeh. Doch auch auf Schulhöfen und Universitäten findet man Büsten, die ihn stets als freundlichen Patriarchen zeigen. Wer nach ihnen sucht, erhält Antworten auf schwierige Fragen: Was ist China? Was war es? Und was hat Taiwan damit zu tun?

Linkerhand Landesvater, rechterhand Mörder

Am besten beginnt man im Keller. Das Untergeschoss der Chiang Kai-shek Memorial Hall, die 1980 sein Sohn und Nachfolger Chiang Ching-kuo errichten ließ, ist ein Sinnbild für Taiwans politische Landschaft. Die Ausstellung ist zweigeteilt. Linkerhand bestaunt man Dienst-Cadillacs, Uniformen, Orden und andere Reliquien des alten Präsidenten. Hier begegnet Chiang einem als unbeirrter chinesischer Landesvater.

Und rechterhand als Mörder. Zeitzeugnisse von Opfern des Weißen Terrors, mit dem er Taiwan von 1945 an überzog, reihen sich aneinander wie eine Anklage. Ein riesiger, mit Faksimiles gepflasterter Chiang-Schädel aus Pappmaché hängt kopfüber von der Decke. Es sind Todesurteile gegen Dissidenten, die der Diktator persönlich befahl. Tausende Regimekritiker wurden unter ihm hingerichtet, Zehntausende eingesperrt. Der „228-Zwischenfall“ von 1947, als zur Vergeltung für Aufstände gegen Chiangs Regime je nach Schätzung 18.000 bis 28.000 Taiwanesen getötet wurden, ist die größte Narbe im nationalen Gedächtnis.

Leichen im Keller. Im Untergeschoss der Memorial Hall hängt ein Chiang-Schädel. Der Künstler, Chen Wu-jen, saß ab 1969 in Haft, weil er für Taiwans Unabhängigkeit von der Republik China eintrat. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Wie kann es sein, dass ein solcher Gewaltherrscher nicht wenigen in Taiwan, einem der demokratischsten Länder der Welt, noch immer als großer Staatsmann gilt?

Jahrzehntelange Gehirnwäsche, sagt Jau-hwa Chen. Die politische Philosophin forscht in Taipeh zur Aufarbeitung der Diktatur, die bis in die späten 1980er Jahre herrschte. „Ganzen Generationen Einheimischer wurde die Erinnerung an ihre Identität genommen“, erklärt sie. „Wenn in der Grundschule das Aufsatzthema der Frühling war, erwartete man von uns, dass wir darüber schrieben, dass im Frühling ‚Präsident Chiang‘ und sein Sohn das Festland zurückerobern würden.“

Und schon ist man mittendrin in der wichtigsten Identitätsfrage der hiesigen Politik: Taiwan oder die Republik China?

Chiang Kai-shek war Chinese durch und durch. 1887 in der Ostküstenprovinz Zhejiang geboren, prangte einst sein Porträt als Führer der Nation über dem Pekinger Tiananmen-Platz. Chiangs China, das war die 1912 gegründete Republik unter der nationalistischen Volkspartei Kuomintang (KMT), die sich im Bürgerkrieg gegen Mao Zedong und dessen Kommunisten behauptete.

Chiangs Porträt über dem Pekinger Tiananmen-Platz, ca. 1948. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1949 ersetzten die Kommunisten es mit einem Bild von Mao Zedong. Chiang sah sich weiter als Führer Chinas. © Archive Photos/Getty Images

Mit Taiwan hatte all das zunächst nichts zu tun. Die Insel war von 1895 bis 1945 eine japanische Kolonie, erst nach Tokios Kapitulation im Zweiten Weltkrieg wurde sie Chiangs Republik China zugeschlagen. Als dieser 1949 den Bürgerkrieg gegen Mao verlor, der in Peking die Volksrepublik ausrief, gab Chiang das Festland auf und floh mit rund zwei Millionen Anhängern auf das letzte Fleckchen Republik, das noch unter KMT-Kontrolle stand: Taiwan.

In Chiangs Augen war die ungeliebte Insel nur ein temporärer Rückzugsort, von der aus er China bald zurückerobern würde. Er installierte eine Militärdiktatur unter dauerhaftem Kriegsrecht. Die damals sechs Millionen Einheimischen, die zumeist Taiwanesisch, Japanisch oder indigene Sprachen sprachen, verachtete er als unchinesisch und ließ sie quasi-kolonialistisch umerziehen.

„Taiwanesische Unabhängigkeit ist Gift, der Kommunismus bringt Unheil“

Überfahrt nach Lüdao. Die Fähre schaukelt heftig im Pazifik, Gischt überzieht die Schiffsfenster. Eine knappe Stunde dauert es bis zu der kleinen Insel vor Taiwans Südostküste, denen Chiangs Ära so schmerzhaft eingeschrieben ist wie kaum einem anderen Ort. Über Jahrzehnte war die Grüne Insel, wie Lüdao übersetzt heißt, ein Synonym für die Inhaftierung Oppositioneller. Die Flucht von dem 3000-Einwohner-Eiland mit seinen harschen Küsten und aufschießenden Felsen galt als unmöglich. Ostwärts ist das nächste Festland Mexiko. Der perfekte Ort für eine Strafkolonie.

Rauhes Eiland, Flucht unmöglich. Von Lüdao, der Grünen Insel, ist das nächste Festland ostwärts Mexiko. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Zum ehemaligen Militärgefängnis sind es ein paar Minuten mit dem Moped die Küste runter, vorbei am strahlend weißen Leuchtturm und kleinen Bed and Breakfasts, deren Inhaber sich auf die Saison vorbereiten. Lüdao ist heute ein Ferienparadies für Taucher.

Der alte Lagerkomplex mit den zynischen Namen „Neues Leben“ und „Oasenvilla“ liegt direkt am Meer. Intellektuelle und Aktivisten, die für Taiwans Eigenständigkeit eintraten, aber auch Festländer, denen man Spionage für die Kommunisten vorwarf, malträtierte die Staatsmacht hier. Der Künstler Bo Yang saß neun Jahre, weil er einen „Popeye“-Cartoon derart abwandelte, dass Chiang sich karikiert wähnte. Heute sind die Namen der Opfer in ein steinernes Mahnmal eingraviert: „Geschichte, geschrieben in Blut und Tränen.“

Mit Zwangsarbeit und Isolation stellte das Regime sicher: Wer als Taiwanese reinging, kam als KMT-Chinese raus. Und mancher kam gar nicht raus.

Opfer des Weißen Terrors, Gedenkstätte Lüdao. Bis zur Aufhebung des Kriegsrechts 1987 wurden in Taiwan bis zu 140.000 Oppositionelle inhaftiert und bis zu 4000 hingerichtet. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

„Gegenschlag aufs Festland, Vereinigung Chinas.“ KMT-Slogans des Kalten Krieges verbleichen auf den Mauern des ehemaligen Straflagers auf der Grünen Insel. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

An den Mauern rund um das Gefängnisgebäude, ein graues Hexagon mit langen Zellgängen, verwittert Propaganda aus dem Kalten Krieg. Auf einem bröckelnden Fresko reckt ein Soldat die Faust gen Peking, KMT-Slogans wie „Gegenschlag aufs Festland, Vereinigung Chinas“ verblassen unter obsoletem Stacheldraht.

Ein Wandspruch fasst das Doppelfeindbild zusammen, das Chiang Kai-shek der Bevölkerung einschärfte: „Taiwanesische Unabhängigkeit ist Gift, der Kommunismus bringt Unheil.“ Einsam, fast vergessen wirkt seine Bronzestatue, die vom Parkplatz übers Meer blickt, vorbei am überwachsenen Felsen mit der Aufschrift „Vergesst nie unser Exil.“

Dass die Taiwanesen stets ein Vielfaches der vom Festland geflohenen KMT-Elite ausmachten und sich keineswegs im Exil befanden, sondern schlicht zu Hause, war für das Regime inakzeptabel. Chiangs Staatsräson war die verordnete Sehnsucht nach einem verlorenen Paradies, das Millionen seiner Untertanen nie betreten hatten: China.

„Vergesst nie unser Exil.“ Chiang Kai-sheks Büste blickt vom Parkplatz des früheren Dissidenten-Gefängnisses Lüdao westwärts übers Meer. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Das Taiwan der Taiwanesen

Das ist Geschichte. Das Land, das Taiwan nie werden durfte, aber spätestens seit der friedlichen Demokratisierung in den 1990er Jahren ist, heißt auf dem Papier zwar immer noch Republik China, wird aber seit sieben Jahren von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) geführt, einer dezidiert einheimischen Partei. „Taiwan ist das Taiwan der Taiwanesen“, so hat Staatspräsidentin Tsai Ing-wen es formuliert. 2018 setzte sie eine Aufarbeitungskommission ein, die auch den Umgang mit den alten Chiang-Statuen in Angriff nahm. Damals standen nach offizieller Zählung noch 1083.

„Die Statuen gehören auf die Müllhalde“, sagt Yi-Hsiang Shih, Generalsekretär der ältesten Menschenrechtsorganisation des Landes, der 1984 gegründeten Taiwan Association for Human Rights. „Die faschistische KMT-Regierung wandte die gleichen Methoden an wie der totalitäre kommunistische Staat auf dem Festland.“ Es sei absurd, dass sich die heutige KMT, die als größte Oppositionspartei weiter das Erbe der Republik China hochhält, der Rolle eines „Agenten für die KP Chinas“ annähere.

Tatsächlich sind KMT und KP einander trotz historischer Erzfeindschaft und anhaltenden Systemkonflikts in einer Sache verbunden: der Ablehnung eines Taiwans, das sich vom Konzept eines vagen ethnokulturellen Gesamtchinas wegbewegt. Faktisch ist das längt geschehen.

Am 28. Februar, dem Gedenktag des 228-Massakers, ist Yi-Hsiang Shih gemeinsam mit anderen Aktivisten durch die Straßen Taipehs gezogen, um gegen chinesischen Nationalismus jeder Art zu protestieren. Ein Demonstrant trug einen Chiang-Kopf hinter sich her, wie um zu sagen: nie wieder China.

Doch paradoxerweise wird die Aufarbeitung jener überwundenen chinesischen Diktatur oft verdrängt von der Verteidigung gegen die nächste. „Chinas Aggression gegen Taiwan und die internationale Isolation haben das Thema überschattet“, sagt Philosophin Jau-hwa Chen.

Der Nachname hat weiter politische Strahlkraft

Wie denkt die Kuomintang, nunmehr demokratisch und abgerückt von Rückeroberungsfantasien, über ihren umstrittenen Anführer? „Viele respektieren Chiang Kai-shek als Helden und großen Führer, der das Land im Widerstand gegen den Feind anführte“, verteidigt Parteisprecher Alfred Lin den Ex-Präsidenten. Auf dem Festland, vor 1949, habe Chiang die Republik gegen Rebellionen und Invasoren verteidigt, von den Ungleichen Verträgen befreit, in die Europas Kolonialmächte China gezwungen hatten, und zum UN-Gründungsmitglied gemacht.

Chiangs weltpolitischer Zenit. 1943 bei der Konferenz von Kairo mit US-Präsident Roosevelt und dem britischen Premier Churchill. Rechts Chiangs Frau Song Meiling. © imago/United Archives International

Lin, der auch Direktor des KMT-Archivs ist, räumt ein, dass Chiang in Fehler begangen habe. Aber es sei falsch, ihn nur für die Massaker verantwortlich zu machen. Im Widerstand gegen die Kommunisten sei die Regierung nun mal „gezwungen gewesen“, Verfassungsrechte einzufrieren – im frühen Kalten Krieg sei das auf der ganzen Welt geschehen. Ohne Chiangs resolute Verteidigung der Insel sei Taiwans späteres Wirtschaftswunder inklusive des Mikrochip-Weltmarktführers TSMC undenkbar – und letztlich, so Lin, auch „die einzige chinesische Demokratie der Welt“.

Man kann Verklärung darin sehen. In der ehemaligen Residenz des Diktators in Taipeh, einer herrschaftlichen Villa im europäischen Stil im Stadtteil Shilin, erfährt der Museumsbesucher zwar, dass der christliche Präsident gern schon um fünf Uhr morgens aufstand, um zu beten, Fan des US-Sängers Bing Cosby war und Rosen liebte. Zu seiner Terrorherrschaft jedoch kein Wort. Im opulenten Kaminsaal stehen Fotos, auf denen Chiang als Präsident des „freien China“ in den 1950er Jahren die US-Vizepräsidenten Lyndon Johnson, Hubert Humphrey und Spiro Agnew empfängt. Es entsteht das Bild eines elder statesman, der von Politik seltsam unberührt blieb.

„Immer wenn es darum geht, Chiangs historische Rolle neu zu bewerten, empfindet die KMT das als Generalangriff auf ihre Legitimität als Partei“, sagt der Politologe Wen-Ti Sung, der die Beziehung zwischen Taiwan und China erforscht. Hinzukomme, dass Chiangs Sohn Chiang Ching-kuo, der Taiwan bis 1988 regierte, bis heute der beliebteste Präsident aller Zeiten ist. Dessen Image als „aufgeklärter Autokrat“ färbe auf das Bild des Vaters ab. Vor allem im Militär gelten die Chiangs als Identitätsstifter.

Generalissimus der Republik China. Im Armeepass eines taiwanesischen Luftwaffe-Soldaten der 1950er Jahre stehen Chiangs Gebote für eine patriotische Jugend. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Restauriert. Eine Büste des Altpräsidenten auf dem Hof einer ehemaligen Grundschule unweit des nordtaiwanesischen Dorfes Dongshige. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Auch deshalb hat die DPP erkannt, dass sie enorm viel politisches Kapital einbüßen würde, um etwa die Chiang-Kai-shek-Halle umzuwidmen. Nächstes Jahr ist Präsidentschaftswahl – und das Rennen offen. 2007 hatte die damalige DPP-Regierung das Monument schon einmal in „Halle der Demokratie“ umbenannt. Die KMT war außer sich und machte den Schritt prompt rückgängig, als sie im Jahr darauf die Präsidentschaft zurückgewann. Noch 2021 verglich der KMT-Chef die liberale DPP mit dem islamistischen Taliban-Terrorregime in Afghanistan, das 2001 die Buddha-Statuen von Bamiyan gesprengt hatte.

Der Name Chiang strahlt also noch. Taipehs KMT-Bürgermeister Chiang Wan-an ist nach eigenen Angaben ein Urgroßenkel Chiang Kai-sheks. Ursprünglich als „Chang“ registriert, ließ er amtlich eigens seinen Nachnamen ändern. Im Wahlkampf 2022 antwortete er auf die Reporterfrage, welche Sehenswürdigkeit er Touristen empfehlen würde: die Chiang Kai-shek Memorial Hall.

Chiangs Illusion und Pekings Lüge

Worüber kaum noch jemand redet: Taiwans völkerrechtlicher Schwebestatus ist untrennbar mit Chiang Kai-sheks illusorischer Festlandnostalgie verbunden – und mit einem Propagandatrick Pekings.

Im Oktober 1971 verlor die Republik China, deren Anspruch auf das Festland ob der realen Machtverhältnisse zunehmend lächerlich geworden war, ihren UN-Sitz an die Volksrepublik. Die damals verabschiedete Resolution 2758 führt Peking heute gern als Beleg dafür an, dass die Weltgemeinschaft die Zugehörigkeit Taiwans zur Volksrepublik China anerkannt habe. Das ist unwahr.

Taiwan kommt in der Resolution gar nicht vor. Die Vollversammlung beschloss wörtlich, „die Vertreter Chiang Kai-sheks von dem Platz zu entfernen, den sie zu Unrecht in den Vereinten Nationen und all ihren Organisationen einnehmen“. Adressat war also konkret das Regime Chiang, das fortan nicht länger China repräsentieren dürfe. Zu Taiwan fiel kein Wort.

Weil Chiang eine damals womöglich gangbare Zwei-Staaten-Lösung ablehnte, ist der Inselstaat seitdem gefangen in der revisionistischen Fiktion eines chinesischen Exilherrschers.

Chiangs Erbe ist es, dass taiwanesische Identität und chinesischer Nationalismus einander fremd geworden sind. Laut jüngsten Umfragen verstehen rund 61 Prozent der Bevölkerung sich ausschließlich als Taiwanesen. Etwa 33 Prozent identifizieren sich zusätzlich noch als Chinesen – und gerade mal 2,7 Prozent exklusiv als solche.

Aktiviert. Demonstranten erinnern in Taipeh an das 228-Massaker, bei dem die KMT 1947 bis zu 28.000 Taiwanesen tötete, und fordern die Entfernung aller Chiang-Statuen. © Imago/Zuma Wire (28.2.2023)

Antiquiert. Eine Spirituosenflasche mit Chiang-Porträt und KMT-Emblem in einer Teestube in der Altstadt von Jiufen. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Weil die KMT nach der Aufhebung des Kriegsrechts 1987 zunächst weiterregierte, geht die Vergangenheitsbewältigung schleppend voran. Die Aufarbeitungskommission der DPP hat zwar, ähnlich der deutschen Stasi-Unterlagen-Behörde, Akteneinsicht ermöglicht. Aber anders als nach dem Kollaps der SED-Diktatur wurden kaum Verantwortliche belangt. „Nur Opfer, keine Täter“, so beschreibt es Menschenrechtler Yi-Hsiang Shih.

2022 endete das Mandat der Kommission. Eine ihrer letzten Handlungen war die Empfehlung, die Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle in einen Park umzuwandeln.

Zweihundert Alleinherrscher

Letzter Halt Cihu. Schafe blöken, ein Hahn kräht. Der schläfrige Vorort der Stadt Taoyuan anderthalb Stunden südwestlich von Taipeh ist Chiang Kai-sheks letzte Ruhestätte – und der vielleicht skurrilste Ort Taiwans.

Hinter einem Teich steht ein ganzes Bataillon von Chiang-Statuen wie eine verzagte Armee, die sich nicht über den Fluss traut. Der hiesige Park ist berühmt als Hort aussortierter Abbilder des Diktators. Es ist ein Anblick wie ein surrealer Traum: Rund 200 Chiang Kai-sheks in allen Farben und Stadien zeigen den Tyrannen im vielfachen Selbstgespräch, umflattert von Schmetterlingen, im Rücken Bambuswälder.

Er ist Reiter und Feldherr, Staatsmann und Gelehrter. Er stützt sich altersweise auf einen Stock, er konsultiert ein Buch, er thront, er winkt ins nicht vorhandene Volk. Hier ist er ganz bei sich. Eine Statue zeigt ihn de- und nur teilweise rekonstruiert. Ihm fehlt das Gesäß.

Ganz bei sich. Der Statuenpark in Cihu beherbergt rund 200 Chiang Kai-sheks. © Imago/Zuma Wire

Wartungsarbeiten. Chiang-Büsten im Gras. © Tagesspiegel/Cornelius Dieckmann

Momentan wird der Park generalüberholt. Bauarbeiter haben einige der Statuen umgurtet, zwei Dutzend Chiang-Büsten stehen im Gras wie Gartenzwerge. Die Republik China mag leben – aber sie wird gewartet.

Was wie eine revanchistische Installation der DPP scheint, ist in Wahrheit eine Rettungsaktion der KMT. 2009 machte der heutige Parteichef Eric Chu, damals Magistrat des Kreises Taoyuan, den Park kurzerhand zur letzten Zuflucht für die Statuen, denen sonst wohl der Wertstoffhof geblüht hätte.

„Wenn wir die Geschichte gut verstehen, können wir über ihre Lehren nachdenken“, zitiert eine Plakette Chu. Es ist der typische KMT-Ton in Sachen Aufarbeitung: unverbindlich, möglichst implizit. Dass der Park wie ein Fegefeuer für Chiang wirkt, ist ein Stück poetischer Gerechtigkeit – und womöglich ungewollt ein Vorbild für den Umgang mit Statuen von Autokraten, Sklavenhaltern oder Kriegsverbrechern in aller Welt: sichtbare Demontage statt ultimativem Denkmalsturz. Was strahlt schon weniger Würde aus als zweihundert Alleinherrscher?

„Falls ich zum Zeitpunkt meines Todes noch ein Diktator sein werde, gebührt mir zweifellos Vergessenheit wie allen Diktatoren“, hat Chiang einmal gesagt. „Gelingt es mir aber, ein wahrhaft stabiles Fundament für eine demokratische Regierung zu legen, werde ich auf ewig in jedem Haus Chinas fortleben.“

Chiang Kai-shek starb 1975 als Diktator der Republik China in Taiwan. Ein halbes Jahrhundert später herrscht Demokratie im Land.

Es ist nur nicht das Land, für das Chiang es hielt.