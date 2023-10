Deutsche Zukunfts-Sorgen Das Land geht vor die Hunde – wirklich?

Die Abstiegssorgen kommen per Eilmeldung. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für dieses Jahr einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,6 Prozent. Zu den ohnehin seit Jahrzehnten schwelenden deutschen Angstklassikern wie Zuwanderung, Atomkrieg und Umweltzerstörung gesellt sich ein vertrauter Gast: die Angst vor dem Wohlstandsverlust.

Nach Jahren, in denen das deutsche Nervenkostüm von pandemischem Ausnahmezustand, Klimakrise und den Folgen des russischen Angriffskriegs perforiert wurde, ist in den Gesprächen und Schlagzeilen immer häufiger ein kollektives Seufzen zu vernehmen: Mit diesem Land geht es bergab!

Doch wer in den Chor der Untergangfantasien einstimmt, muss aufpassen, dass er nicht die Melodien des Rechtspopulismus trällert. Pessimismus ist noch lange keine Kritik. Um die realen Probleme von den Unkenrufen jener zu unterscheiden, die mit der Angst Politik machen, muss die gesellschaftliche Debatte aus dem Nebel des diffusen Unbehagens geholt werden.

Hannes Soltau ist Redakteur im Ressort Gesellschaft. Er plädiert in Krisenzeiten weder für Pessimismus noch für Optimismus, sondern für nüchterne Analyse und Kritik.

Zugegeben, es ist derzeit nicht leicht, den Überblick über all die Missstände im Land zu bewahren. Wohnungsmangel in Großstädten, Lehrermangel in Schulen, menschenunwürdige Bedingungen in Pflegeheimen, fehlende medizinische Versorgung und die Folgen maroder Infrastruktur verknoten sich zu einem schier unentwirrbaren Frustknäuel. Und dann wird auch noch alles teurer.

Nur acht Prozent sehen das Land auf einem guten Weg

Die diffusen Befürchtungen der Deutschen sind groß. 71 Prozent gehen laut einer aktuellen Forsa-Umfrage davon aus, dass es dem Land in Zukunft weniger gut gehen wird als heute. Fast zwei Drittel sagen, dass die allgemeine Stimmung in ihrem persönlichen Umfeld heute schlechter als vor fünf Jahren sei. Vor allem Anhänger der FDP und AfD sind unzufrieden. Nur acht Prozent aller Befragten fühlen sich momentan rundum wohl und sehen das Land auf einem guten Weg.

Dunkle Wolken ziehen auf. Beinahe drei von vier Deutschen sehen finster für die Zukunft. © Imago/André März

Erstaunlich ist, dass dagegen die konkreten Befürchtungen in der Bevölkerung zurückgehen. Das fand eine Langzeitumfrage des Forschungszentrums Informatik am Karlsruher Institut für Technologie heraus. Demnach machen sich die Deutschen im Herbst 2023 längst weniger große Sorgen um ihre reale ökonomische Situation als noch vor einigen Monaten. Nur noch 15,1 Prozent fürchten, sich beim Einkaufen einschränken zu müssen, 13,4 Prozent, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können, und 5,3 Prozent, den Arbeitsplatz zu verlieren.

Fragten die Forscher konkret nach den Folgen der Energiekrise, sind die Befragten optimistischer als noch im November 2022. Der Aussage „Die Energiekrise verschlechtert meine Situation“ stimmen immer weniger Menschen aus allen Einkommensklassen zu.

Leidet die Gesellschaft unter einer posttraumatischen Belastungsstörung?

„German Angst“ ist in der englischen Sprache ein feststehender Begriff für das historisch bedingte, ausgeprägte Sicherheitsbedürfnis der Deutschen. Er umschreibt ein oft unbegründetes und demonstrativ zur Schau gestelltes Leiden an der Welt. Eine Art chronifizierte generalisierte Angststörung, die auf den Optimismus von Angela Merkels „Wir schaffen das!“ in der Flüchtlingskrise ebenso allergisch reagiert wie auf die Durchhalteparolen von Olaf Scholz inmitten der Energiekrise („Wir werden den großen Umbruch hinbekommen!“).

Dieses Misstrauen der Deutschen gegenüber den Unwägbarkeiten des Lebens drückt sich auch darin aus, dass sie mit im Schnitt sechs Policen pro Kopf Versicherungsweltmeister sind. Aber reicht das als Erklärung für die unheilvolle Grundstimmung?

Der Soziologe Klaus Hurrelmann verweist darauf, dass nach den Coronajahren viele Menschen hierzulande verstärkt das Gefühl teilen, aus dem Tritt geraten zu sein und die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Er zieht dabei gar eine Analogie zum Krankheitsbild der posttraumatischen Belastungsstörung. Die faktische Ohnmacht in der Polykrise aus Krankheit, Klimawandel und Krieg könnte demnach den Glauben an Verschwörungsmythen und Untergangfantasien befeuern.

Wir alle werden ärmer. Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswissenschaftler

Konkret hinzuschauen, würde dagegen beispielsweise bedeuten, zu analysieren, wer in welcher Form von wirtschaftlichen Krisen betroffen ist.

Zunächst sind da jene, die es tatsächlich hart trifft, wenn die Butter im Supermarkt plötzlich drei Euro kostet. Für sie muss es fast wie Hohn klingen, wenn Top-Ökonom Hans-Werner Sinn als einer der prominentesten Propheten des Niedergangs ächzt: „Wir alle werden ärmer.“ Denn das Jammern der Aktionäre, die um ihre Dividenden bangen, oder der Wirtschaftsbosse, die um ihre variablen Gehaltsanteile fürchten, weil sie ihre hochgesteckten Ziele verfehlen, ist ein anderes als das derjenigen, die morgens kalt duschen, weil sie horrende Energierechnungen fürchten.

Im Krisenjahr 2022 bekamen die DAX-Firmenchefs 16 Prozent weniger an Vergütung. Doch Spitzenreiter Christian Sewing von der Deutschen Bank erhielt immerhin noch 9,2 Millionen Euro, Oliver Blume von Volkswagen 8,8 Millionen Euro und Belén Garijo Lopez von Merck 8,3 Millionen Euro. Die DAX-Vorstände verdienen immer noch das Achtunddreißigfache vom Durchschnittsangestellten ihrer Unternehmen.

Auf der anderen Seite waren nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zuletzt „so viele Menschen in Deutschland von Armut betroffen wie nie zuvor“. Obwohl das vergangene Jahrzehnt von einer guten Wirtschaftsentwicklung und sinkender Arbeitslosigkeit geprägt war, haben arme Haushalte davon nicht profitiert. Das verweist vor allem auf eine miserable Verteilung des Wohlstands in einem der reichsten Industrieländer der Welt.

Wenn Menschen sich abgewertet und abgehängt fühlen, den Verlust der eigenen Würde erleben, birgt das ein hohes soziales Risiko. Die permanente Kränkung begünstigt autoritäre Rebellion, Verachtung für die repräsentative Demokratie und dystopisches Denken.

Eine weitere Facette des Problems dürfte der Soziologe Niklas Luhmann erkannt haben. Er unterschied zwischen realen Schäden in Krisenzeiten und sogenannten „Aufregungsschäden“, die durch einen Erregungsüberschuss verursacht werden. Das unreflektierte, fortwährende Gerede vom gesellschaftlichen Niedergang könnte somit zu einer Selbstverstetigung des kollektiven Ausnahmezustands führen.

Ökonomischer Abstieg wird von Rechten kulturell umgedeutet

Die Gesellschaft überlässt dabei zunehmend jenen politischen Akteuren das Feld, die die Angst vor Massenarbeitslosigkeit, Blackout und Verelendung als Nährboden für ihre Agenda nutzen: Rechtspopulisten. Sie stricken die Zukunftssorgen weiter zu knalligen Wahlkampfslogans oder Fake News ohne empirische Belege.

In den Schauermärchen der Rechten wird realer oder befürchteter ökonomischer Abstieg kulturell umgedeutet. Dann sind Genderdebatten, Flüchtlingszahlen, Russophobie und Energiewende auf einmal die Ursachen der Verwerfungen. In der Konsequenz läuft ihre Erzählung darauf hinaus, dass es ökonomische Sicherheit nur durch eine autoritäre Eindämmung der „Fehlentwicklungen“ geben kann. Und das scheint zu verfangen. Die AfD steht in bundesweiten Umfragen bei über 20 Prozent, im kommenden Jahr könnte sie drei Landtagswahlen im Osten gewinnen.

Für die kommenden Jahre muss die Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft darin bestehen, die sozialen Verwerfungen in der Gesellschaft auf den Begriff zu bringen, sich den eigenen Wundstellen zuzuwenden – ohne gleichzeitig das Geraune der Rechtspopulisten zu bedienen. Denn der Chor der Untergangsfantasien wird niemals eine Hymne auf eine bessere Zukunft anstimmen können.