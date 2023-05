Die Kunst des Herumdödelns Warum Nichtstun so wichtig ist

Ich will mein Dödel-Diplom machen. Nein, das gibt es nicht wirklich. Aber ich möchte die hohe Kunst des Herumdödelns erlernen, was im besten Sinne dieses norddeutschen Wortes bedeutet: Langsam machen. Die Zwischenräume des Alltags mit Nichtstun füllen. Kein Ziel haben. Lieber in die Luft gucken, obwohl dort gar nichts zu sehen ist. Ohne schlechtes Gewissen.