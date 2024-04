Der Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 versetzte die Welt in einen Ausnahmezustand. Ob Zivilgesellschaft, Gesundheitssektor, Politik oder Medien: Alle befanden sich in einer ungewohnten, unsicheren Situation. Die Bundesregierung entschied sich Mitte März für einen Lockdown, also eine weitreichende Kontaktsperre, die am 22. März in Kraft tat. Der zweite, längere Lockdown mit teils nächtlichen Ausgangssperren, begann im November und endete im Mai 2021.