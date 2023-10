„Du fühlst dich wie ein Gott“ Techno-DJ bei Nacht, Drogentherapeut bei Tag

Die letzte Platte läuft. Vincent Neumann begibt sich, wie er das öfter gerne tut, noch einmal in die Menge, die vor ihm steht. Bedankt sich bei denen, die stundenlang zu seiner Musik getanzt haben. Da hört er ein „Hallo, Herr Neumann!“. Eine junge Frau kommt auf ihn zu. Er erkennt sie an ihren Tattoos. Dass sie eine seiner Patient*innen ist, wusste er schon, als sie ihn so förmlich ansprach.

Vincent Neumann ist Techno-DJ, seine zehn Stunden langen Closing-Sets im Berghain sind legendär, seit 2012 ist er auch Resident in der Leiziger Distillery, einem der ältesten Technoclubs Deutschlands. Das Auflegen ist seine Leidenschaft, mit der er viele seiner Nächte füllt.

Tagsüber ist Vincent Neumann Drogentherapeut.