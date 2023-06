Eigentlich wollten sie sich nicht verlieben Wie Bettina und Ulf zusammen Pornostars wurden

„Macht, was ihr wollt“, sagt Bettina bei ihrem ersten Mal. „Ich guck nur.“ Dann setzt sie sich an die Bar und guckt. Was sie sieht, gefällt ihr; nur allein gefällt es ihr nicht. Allein fühlt sie sich wie Frischfleisch, beglotzt von angetanen Männern und angefressenen Frauen. Dabei ist sie hier, um eben nicht allein zu sein: Zwei Freunde haben sie mit in den Swingerclub genommen, weil Bettina Sex sucht, aber keinen Partner findet.

Ulf ist seit fast zehn Jahren Swinger. Mit seinem Abreißkalender-Körper und weil er den Besitzer kennt, kommt er gratis rein. Die Gäste haben was zu gucken und Ulf hat Sex – ein fairer Deal. Fast jedes Wochenende ist er im Club. Spricht er davon, spricht er wie von einer besseren Welt: Daheim hat er Streit mit seiner Noch-Frau, auf Arbeit Stress mit dem Azubi. Im Club gibt es keine Probleme, keine Baustellen.