Ein Arzt verrät Ernährungsfehler, die jeder macht „Die alte Kalorienmethode funktioniert nicht mehr“

Herr Spector, nur ein Jahr nach „Die Wahrheit über unser Essen“, in dem Sie beschrieben, wie wichtig das Mikrobiom für unsere Gesundheit ist, erscheint bereits „Nahrung fürs Leben – Alle neuen Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft“. Was wissen Sie denn heute, was Sie im vergangenen Jahr noch nicht wussten?

Wir wissen heute vieles genauer. Wir finden zum Beispiel immer mehr Belege dafür, wie schlecht hoch verarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte tatsächlich sind. Nicht nur, weil sie dem Darm schaden, sondern auch, weil sie unseren Appetit um 20 Prozent steigern und damit zu Übergewicht führen können.