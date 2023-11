Ein Sommernachtstraum brachte sie zusammen Dirk und Knut haben dreimal geheiratet

Knut ist auf dem Weg zum Ballettunterricht, da hält der Vater einer Mitschülerin neben ihm, kurbelt das Fenster runter und ruft: „Na, geht die schwule Ballerina wieder tanzen?“

Heute, mehr als 30 Jahre später, zahlt die Mutter derselben Mitschülerin 49 Euro pro Ticket, um Knut in Frauenkleidern tanzen, singen und schauspielern zu sehen. In Malentes Theater Palast, den Knut, 49, mit seinem Mann Dirk, 55, in Bonn-Beuel betreibt.

Seit mehr als 25 Jahren sind die beiden ein Paar. Sie waren zusammen auf Tour, als Showact auf 120 Kreuzfahrten und geheiratet haben sie ganze dreimal. Zurück in Bonn leben sie mit ihrem Theater Palast heute den gemeinsamen Traum.