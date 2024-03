Eine Berührung hilft mehr als tausend Worte 17 Dinge, die wir gern vorher über das Elternsein gewusst hätten

An guten Tagen ist Elternschaft wie ein Roadtrip: viel Dynamik, neue Horizonte und man weiß nicht genau, was der Abend bringt. An schlechten Tagen aber ist Elternsein wie eine Reise, bei der alles schiefgeht: Jeder Schritt ist anstrengend, niemand hat mehr Kraft für irgendwas – und irgendjemand schreit bestimmt (Faustregel: besser die Kinder als die Eltern).

Im Lauf der Zeit lernen Eltern immer mehr dazu. Und denken sich immer öfter: Ach, so klappt das! Hätte ich das doch schon früher gewusst!