Einsatz in Tankstelle Mit Messer bewaffneter Mann in Moers durch Schüsse von Polizisten verletzt

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist im nordrhein-westfälischen Moers von Polizisten bei einem Einsatz durch einen oder mehrere Schüsse schwer verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wesel mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in einer Tankstelle. Als Beamte eintrafen, soll der Bewaffnete auf sie losgegangen sein. Daraufhin schossen die Polizisten.

Die Einzelheiten des Geschehens in der Tankstelle waren nach Angaben der Polizei zunächst noch weitgehend ungeklärt. Auch die Identität des mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebrachten Mannes war noch nicht bekannt.

Auslöser war demnach der Notruf einer Angestellten, die die Polizei über das Auftauchen des Bewaffneten informierte. Dieser würde mit einem Messer drohen, hieß es. Der Polizei zufolge war zunächst aber unter anderem auch unklar, ob der Mann Forderungen stellte. Auch das müssten die Ermittlungen klären. (AFP)

