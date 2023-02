Eltern und Kinder Viel Streit um Smartphone-Nutzung

Rund 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben zumindest gelegentlich Ärger mit ihren Eltern wegen der Nutzung digitaler Medien. In einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Umfrage gab sogar knapp ein Viertel der unter 18-Jährigen an, es gebe wegen der Zeit am Smartphone häufig Streit zu Hause. Zwei Drittel der Eltern sind demnach der Meinung, ihre Kinder würden zu viel Zeit online verbringen. Umgekehrt sagt dies auch ein Viertel der Kinder über ihre Mütter und Väter.

Selbstkritische Einschätzung

Für die federführend von den Medienanstalten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betreute Initiative „klicksafe“ waren jeweils 500 Kinder und Elternteile befragt worden. Den Ergebnissen zufolge wird der eigene Umgang mit digitalen Medien quer durch alle Altersgruppen durchaus selbstkritisch eingeschätzt. 47 Prozent der Kinder und 53 Prozent der Eltern räumten ein, dass sie nach eigener Einschätzung weniger Zeit mit digitalen Geräten verbringen sollten. In der Mehrheit der Haushalte gibt es bereits Internet-Regeln, die für alle Familienmitglieder gelten sollten.

Ein Viertel der Kinder zwischen zehn und 17 Jahren findet, dass ihr Elternteil die digitale Mediennutzung reduzieren sollte – rund drei Fünftel finden deren Nutzung okay. Nur sehr wenige meinen, dass die digitale Mediennutzung der Eltern auch mehr sein könnte. Erwartungsgemäß sieht der Blick der Eltern auf ihre Kinder anders aus: Zwei Drittel finden, dass ihr Kind weniger digitale Medien nutzen sollte. Vor allem bei den Jugendlichen sind die Eltern kritisch: Immerhin drei Viertel halten die Nutzung digitaler Medien ihres 14- bis 17-jährigen Kindes für zu viel.

Drei Fünftel der Kinder geben an, dass bereits für alle geltende Regeln für die Nutzung digitaler Medien in der Familie existieren. Gut ein Fünftel fände solche Regeln hilfreich. Die Antwort der Eltern fällt ähnlich aus, was bestehende Regeln betrifft. Etwas häufiger als die Kinder empfinden die Eltern solche Regeln als hilfreich.

Die Umfrage fand im Vorfeld des weltweiten Tags für mehr Sicherheit im Internet („Safer Internet Day“) statt, der in diesem Jahr auf den 7. Februar fällt. (mit epd)

