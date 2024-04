Elternkolumne „Anonym & abgekämpft“ Zwischen Haargel und Kuscheltier

Unser Sohn ist zurzeit ein seltsames Wesen. Er macht neuerdings Dinge, die er früher nicht gemacht hat. Seit ein paar Wochen benutzt er mein Haargel und verbringt mehr Zeit im Badezimmer. Gegen beides habe ich nichts, es ist halt nur neu. Außerdem ist ihm nicht mehr völlig egal, welche Klamotten er trägt. „Wo ist meine neue Jeans?“, fragt er. „Auf dem Wäscheständer, sie ist noch nass.“ Oh Gott, Drama!

Elf Jahre ist er alt und besucht die sechste Klasse. Er hat seine Lieblingsklamotten, hört inzwischen häufiger Hiphop und seltener „Ninjago“-Hörspiele. Er fordert mehr Zeit für sich. Zum Leidwesen seiner jüngeren Schwester, die wenig Verständnis dafür hat, dass ihr Bruder lieber allein mit seinem Handy auf seinem Sofa liegt, statt mit ihr zu spielen. Auch mit uns Eltern ist er anders. Er diskutiert hartnäckiger, steht stabiler für seinen Standpunkt ein. Er verhandelt alles. Das ist für seine Persönlichkeitsentwicklung natürlich toll, für mich als Vater ist es vor allem anstrengend.

Ein Kind, zwei Gesichter

Diese Entwicklung wäre nicht besonders erwähnenswert, wenn er gleichzeitig nicht noch ein zweites Gesicht hätte, ein altbekanntes. Plötzlich holt er seine Schleich-Figuren wieder raus und baut mit seiner Schwester, die er eben noch links liegen ließ, einen Tierpark. Neulich kam er aus der Stadt zurück und präsentierte mir einen neuen Drachen. „Hast Du nicht schon genug Drachenfiguren?“, wollte ich wissen. Er sah mich an: „Aber noch nicht so einen. Der kann nämlich weißes Feuer speien. Damit beschützt er die anderen Tiere vor den bösen Drachen. Guck dir mal die Zähne an.“ Ich war verwirrt und musste mich ehrlich zusammenreißen, um nicht zu lachen.

„Lachen Sie bloß nicht, wenn Ihr Sohn wieder in die Kinderrolle geht Inke Hummel, Erziehungsberaterin und Pädagogin

Ist das das gleiche Kind, dass mir anderthalb Stunden vorher noch erklärt hat, warum es heute weder die Mathehausaufgaben erledigen noch sein Zimmer aufräumen muss? Das mir dann trotzig die Tür dieses Zimmers vor der Nase zuschlug und dann „Mockingbird“ von Eminem anmachte? Als ich am selben Abend zum Gute-Nacht-Sagen in sein Zimmer gehe, will er mit mir kuscheln und mich gar nicht mehr loslassen. Mein armer, großer, kleiner Junge, denke ich. Das Leben ist schon eine komisch-komplizierte Sache.

Für die Erziehungsberaterin Inke Hummel sind diese zwei Gesichter typisch für ein Kind in der Vorpubertät. Die startet bei Jungen mit zehn, elf Jahren, bei Mädchen oft früher. Dieser Entwicklungsschritt gehe – so die Pädagogin – mit der veränderten Wahrnehmung des Kindes durch seine Umwelt einher. „Für ihr enges Umfeld – Familie, Freunde, Nachbarn – sind die Kinder weiterhin Kinder. Aber manche Erwachsene behandeln sie wie Erwachsene. Die Kinder müssen erst lernen, damit umzugehen.“

Unser Sohn besucht seit anderthalb Jahren die weiterführende Schule. Die Anforderungen, nicht nur die schulischen, sind gestiegen. Der Sprung von der Grundschule auf das Gymnasium war gewaltig. Hier gibt es Regeln und Lehrer mit Erwartungshaltungen, die Ansagen machen. Wer sie nicht befolgt, spürt die Konsequenzen – in Form schlechter Noten.

„Leinen lockerer lassen als man will“

Wenn ich mir das klarmache, wundert es mich nicht, dass unser Sohn zu Hause seine Ruhe haben will und hin und wieder alte Spielsachen ‘rausholt. „Lachen Sie bloß nicht, wenn Ihr Sohn wieder in die Kinderrolle geht und mit Schleich-Figuren spielt“, ermahnt mich Familienberaterin Hummel. „Lassen sie ihn machen. Machen Sie mit, was Phase ist. Das gibt Kindern Sicherheit.“ Geduld und Verständnis seien das, was Kinder brauchen. Das können sie ehrlicherweise auch von ihren Eltern erwarten.

Für das gesteigerte Unabhängigkeitsbedürfnis der Kinder hat die Pädagogin einen praktischen und herausfordernden Rat: „Kinder in der Vorpubertät haben einen großen Freiheitsdrang. Sie wollen allein los und länger unterwegs sein, als den Eltern lieb ist. Lassen sie die Leine lockerer als sie eigentlich wollen.“ Um die Welt der Kinder wachsen zu lassen, müssten Eltern ihre Komfortzone verlassen und über Schatten springen: „Geben sie Leine. Das kann die eine Station sein, die das Kind weiter von zu Hause aussteigt oder die Stunde, die es länger ausgehen darf, als Ihnen lieb ist.“

Wichtig und richtig sei, die eigenen Ängste mit den Kindern zu teilen. Zu sagen: „Ich lasse dich eine Stunde länger spielen. Aber es fällt mir schwer, weil ich mir Sorgen um dich mache.“ Mit dieser Offenheit könnten Kinder gut umgehen und so Verständnis für die elterliche Perspektive entwickeln. Das schaffe Vertrauen, weil sie sich einerseits ernst genommen fühlen und anderseits ihre Eltern ernst nehmen können.

Also gut, nächstes Mal verkneife ich mir das Lachen noch besser, wenn er wieder mit einem Schleich-Drachen ankommt oder sein Kuscheltier sucht. Und ein bisschen Drama um die nasse Jeans wird auch ernst genommen.