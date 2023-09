Tagesspiegel Plus Elternkolumne „Anonym und abgekämpft“ : Warum ich nicht mehr mit meinen Kindern esse

Alle an einem Tisch? Nein danke! Weil ihre Kinder beim Essen nur meckern, kleckern und streiten, isst unsere Autorin am liebsten allein. Den Nachwuchs parkt sie vor dem Fernseher. Ist das okay?