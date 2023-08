Ende der Blockierfunktion bei Twitter Wenn Meinungsfreiheit zur Freiheit der Menschenverachtung wird

Es ist ihm also ernst mit seinem Projekt der radikalen Meinungsfreiheit. „Blockieren wird als Funktion abgeschafft, außer für Direktnachrichten“, verkündete Elon Musk am Freitag auf dem sozialen Netzwerk X mit, das bis vor kurzem noch Twitter hieß. Damit kündigte er die Abschaltung eines zentralen Schutzmechanismus der Plattform an.