Ex-Rosenstolz-Star Peter Plate im Interview „Monogamie kann auch ein Fetisch sein“

Herr Plate, kürzlich haben Sie öffentlich gegen ein Gesetz in Florida protestiert, das die Thematisierung von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung an der Schule zensiert. Warum bringt Sie in Berlin auf die Palme, was ein konservativer Senator in den USA verordnet?

Mich hat das wahnsinnig aufgeregt, weil wir gerade ein Musical von „Romeo und Julia“ am Theater des Westens aufgeführt haben …