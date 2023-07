Ferien in Sicht Rezepte für die Urlaubsküche

Irgendwas fehlt ja immer. Das Backpapier, die Pfeffermühle, der Sparschäler, ein Messer, mit dem man auch tatsächlich – sagen wir – eine Möhre und eine Fenchelknolle durchbekommt. Kochen im Urlaub, ob in der Ferienwohnung, im Van oder auf dem Campingplatz, ist oft ein Abenteuer – da muss man improvisieren können. Trotzdem sind es oft jene Gerichte, die man in den Ferien zubereitet, vielleicht sogar erfindet, an sie man sich gerne erinnert. Und manchmal sogar immer wieder macht, wenn man längst wieder zu Hause ist. Der Zauber des glücklichen Moments, vielleicht der beste Geschmacksverstärker.