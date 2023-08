Folgen der Aktienrente Sichern steigende Mieten bald unsere Rente?

Es ist ein neoliberaler Traum. Langfristige Anlagen an den Kapitalmärkten werfen relativ sicher Renditen ab, wenn man breit gestreut investiert. Warum sollte das nicht eine ganze Generation tun? So zumindest stellt sich Finanzminister Christian Lindner eines seiner Lieblingsprojekte vor: Die Aktienrente – neuerdings auch Generationenkapital genannt.

Von der anfänglichen Idee der FDP, die gesetzliche Rente um eine individuelle Möglichkeit des Vermögensaufbaus zu ergänzen, blieb nach den Koalitionsverhandlungen nicht viel übrig. Nun soll der Staat diese Investitionen vornehmen.

Genauer: Der Staat nimmt Kredite auf, die an eine unabhängige Stiftung weitergegeben werden. Diese legt das Geld dann an. Damit soll das umlagefinanzierte Rentensystem um eine Säule mit Kapitaldeckung ergänzt werden.

Mit 10 Milliarden Euro jährlich würde diese aufgebaut – bis Mitte der 2030er Jahre die gesetzliche Rente durch die Erträge entlastet werden kann. Noch in der Sommerpause soll der Gesetzesvorschlag zur Aktienrente kommen.

Kapitalmärkte schaden Arbeitenden

„10 Milliarden Euro, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Patrick Kaczmarczyk, Politökonom und Berater bei der Organisation für Welthandel und Entwicklung der UNO (UNCTAD). Auf ihn wirkt das geplante Generationenkapital eher wie ein „Türöffner“. Dafür, dass die Logiken des Kapitalmarkts in die politischen Prozesse Einzug finden.

Luca Lang hatte die Rente für sich eigentlich schon fast abgeschrieben. Auch unser*e Autor*in findet, dass es dringend neue Konzepte her müssen. Das Generationenkapital sieht Luca Lang trotzdem kritisch.

Renditen am Kapitalmarkt entstehen nicht aus dem Nichts. Der bereits bestehende staatliche Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) investiert beispielsweise in Private Equity Anlagen.

Private Equity Fonds nutzen das ihnen zugeflossene Kapital, um angeschlagene Unternehmen zu übernehmen und sie durch Neustrukturierungen wieder wirtschaftlich zu machen – anschließend werden sie verkauft. Für die Arbeitnehmer*innen bedeutet dies meist: Lohnkürzungen.

Mietsteigerungen wären plötzlich gut für die Rente

Neben Private Equity investiert der Kenfo auch in Immobilien und Aktien der Deutsche Wohnen und Vonovia, die trotz der derzeitigen Zinslage und des Absturzes an der Börse weiterhin als relativ sichere Anlagen gelten.

Übertragen auf die Akteinrente heißt das: Maßnahmen zur Bewältigung der Wohnungskrise, wie Mietpreisdeckelungen, würden zu Wertverlusten führen. Steigende Mieten hingegen zu einem steigenden Generationenkapital. Auf sozialpolitische Maßnahmen ließe sich Kaczmarczyk zufolge also immer das Argument erwidern: „Wir müssen machen, was den Kapitalinteressen dient, um die Rente zu sichern.“

Arbeitnehmer*innen und Mieter*innen würden so in einen Interessenskonflikt geworfen, sagt auch Benjamin Braun, Politökonom am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. „Und das sind eigentlich alle, außer der klassischen FDP-Klientel.“

Der Finanzminister manövriert mit dem Generationenkapital zukünftige (sozial)politische Entscheidungen damit in ein Dilemma: Was sozialpolitisch guttäte, schadet der Rente – und umgekehrt.