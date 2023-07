Folter, Mord und verpfuschte Leben Was Nordkoreas westlichen Geiseln droht

Suchte er Freiheit? Im unfreisten Land der Welt? Was Travis K. dazu bewegte, am Dienstag aus einer Touristengruppe heraus nach Nordkorea überzulaufen, ist unsicher. Möglich scheint, dass der Amerikaner sich ausgerechnet in den Händen des feindlichen Regimes von Diktator Kim Jong-un Schutz versprach. In Südkorea hatte K., ein Gefreiter der US-Armee, mehrere Wochen im Gefängnis gesessen, nachdem er bei einer Auseinandersetzung mit Einheimischen ein Polizeiauto beschädigt haben soll.