Gefährliche Pläne von AfD und CDU Die Hetze gegen die doppelte Staatsangehörigkeit wird sich rächen

Stellen Sie sich vor, Sie leben seit 1976 in Deutschland, haben hier studiert, Steuern bezahlt, drei Kinder großgezogen und in die Rentenkasse eingezahlt. Nach 46 Jahren beschließen Sie, den deutschen Pass zu beantragen – unter anderem, um an der nächsten Bundestagswahl teilnehmen zu dürfen.

Doch dann bekommen Sie in der Einbürgerungsbehörde ihres Bezirks, Berlin-Zehlendorf, keinen Termin, fast zwei Jahre geht das so. 2022 und 2023 hebt im Amt niemand den Hörer ab, E-Mails werden nicht beantwortet und nach der Umstrukturierung der Behörde zu einem zentralen Berliner Einbürgerungsamt enthält das Internetformular einen Programmierfehler, der es nicht erlaubt, bestimmte Daten einzutragen.