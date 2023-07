Gefangen im gemeinsamen Mietvertrag Seine neue Freundin zog ein, ich zahlte die Rechnung

Als mein Ex-Partner und ich einen gemeinsamen Mietvertrag in Bonn unterschrieben, war das einer der glücklichsten Momente in unserer Beziehung. Unser neues Zuhause lag direkt am Rhein, hatte einen Balkon, und war mit drei Zimmern sehr geräumig. Als wir das erste Mal zum Brunch im Sommer draußen saßen, ahnte ich nicht, dass diese Konstellation in einem Alptraum aus Erpressungsversuchen und Nachzahlungen enden würde.