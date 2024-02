Gefasste RAF-Terroristin in Berlin-Kreuzberg Die Journalisten, die Daniela Klette ganz nahe kamen

Sie dachten, ihre Recherche sei gescheitert, dabei waren sie bereits auf der richtigen Spur: Ein Team von Journalisten um den Podcaster Khesrau Behroz ist der untergetauchten RAF-Terroristin Daniela Klette schon vor Monaten extrem nahe gekommen und hat sie zutreffenderweise in Berlin vermutet.

Nachzuhören ist dies im zweiteiligen, im Dezember veröffentlichten Podcast „Legion: Most Wanted“, in dem sich die Macher auf die Suche nach Klette begaben. Unter anderem baten sie den Bellingcat-Journalisten Michael Colborne um Hilfe, der für sie Klettes Fahnungsbilder in eine Gesichtserkennungssoftware einspeiste.

Das Programm durchsuchte das Internet nach Bildern, die Personen mit identischen Gesichtszügen zeigen. Es wurde fündig, und zwar auf der Facebookseite eines Berliner Capoeira-Vereins.

Wie sich jetzt herausstellt, lebte Klette wirklich seit Jahrzehnten in Berlin – und tanzte hier tatsächlich Capoeira.

Khesrau Behroz ist der Host des Podcasts „Legion: Most Wanted“ © rbb/Jacobia Dahm/rbb/Jacobia Dahm

Die Vorstellung, dass sich die gesuchte Terroristin ausgerechnet in der Hauptstadt verstecken könnte, erschien zunächst auch den Podcastern gewagt. Doch Bellingcat-Autor Colborne war sich sicher, dass die Gesichtserkennungssoftware richtig lag und dass es sich bei der Frau aus dem Capoeira-Verein mit den langen, meist zum Zopf gebundenen Haaren um die gealterte Daniela Klette handelte.

Bei einem Besuch des Vereins erfuhren die Macher dann, dass die betreffende Frau etwa zehn Jahre lang vor Ort trainierte, auch Kurse für Kinder und Jugendliche leitete. Seit etwa vier Jahren war sie dort jedoch nicht mehr aufgetaucht.

An dieser Stelle verfolgten die Podcastmacher die Spur nicht weiter, erklärten ihre Recherche schließlich für gescheitert. Und sie fragten sich: Würde eine Terroristin, die seit 30 Jahren gesucht wird, derart offenherzig in die Kamera lächeln, wie es die Frau auf den Bildern tut? Zumal sie davon ausgehen musste, dass diese Fotos auf der Webseite des Vereins landen würden.

Nach der Festnahme am Montag ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Gut möglich, dass Daniela Klette den technischen Fortschritt, die Wirkmacht von Social Media und die Möglichkeiten von Gesichtserkennung, schlicht unterschätzt hat. Ganz sicher hat sie keinen Google Alert auf ihren Namen eingestellt. Ansonsten hätte sie im Dezember erfahren, dass soeben ein Podcast über sie veröffentlich wurde – und dass deren Macher auf die Fotos des Berliner Capoeira-Vereins gestoßen waren. Spätestens da wäre Klette klar gewesen, dass sie die Stadt schleunigst verlassen muss.

Und noch zwei weitere, vermutlich viel relevantere Fragen drängen sich auf: Nutzen deutsche Ermittler etwa keine Gesichtserkennungssoftware? Und falls nein: Weshalb nicht?