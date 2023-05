„Geht’s Ihnen denn wirklich so schlecht?“ Wie ich mit Long Covid alleingelassen wurde

Es ist Dezember 2022, ich sitze im Behandlungszimmer meines Hausarztes und frage: „Finden Sie es nicht komisch, dass eine gesunde, sportliche Person seit bald fünf Wochen im Bett liegt?“ Seit mehr als einem Monat geht es mir so schlecht, dass ich kaum meine Wohnung verlasse. „Das wird schon wieder“, höre ich meinen Arzt zum dritten Mal in dieser Sitzung sagen. Ein Blutbild will er immer noch nicht machen. Nur zu einem Lungen-CT hat er mich vor Wochen geschickt, weil ich so stark gehustet habe.