Brlo expandiert Neuer Gastropub in Charlottenburg

Einen Lieblingsplatz hat Ben Pommer schon: draußen auf der Terrasse am Meyerinckplatz, gleich neben dem Eingang. Da haben sie einen Minitresen auf Brusthöhe montiert. Wie in London, sagt der Brlo-Geschäftsführer. Nachmittags, wenn die Büros schließen, sind dort die Bürgersteige voll. „Ich liebe es, wenn man sich einfach irgendwo hinstellen kann, mit einem Pint in der Hand.“

Hinstellen und Biertrinken, das geht ab nächster Woche auch im „Brlo Charlottenburg“. Nach dem „Brwhouse“ am Gleisdreieck, der „Kaschk“-Bar in Mitte und dem „Chicken & Beer“ im KaDeWe, eröffnet die Brauerei jetzt eine Kneipe, etwas für jeden Tag. Und jede Nacht. Mit großer Bierauswahl, aber auch gutem Essen. Eben ein Gastropub, wie sie in England Tradition haben.

Hier geht’s zum Bier: Eine Kneipe, in der man auch schnell auf ein Glas oder zwei gehen kann, möchte man sein. Gutes Essen gibt es aber auch. © Sascha Gerritzen

Den smarten Look des „Brlo Charlottenburg“ hat das Studio Karhard entworfen, die eigentlich auf Clubs spezialisiert sind. © Sascha Gerritzen

Innen wirkt alles ein bisschen erwachsener, nicht mehr vor allem Schwarz in Schwarz wie im „Brwhouse“, das ja eher auf Club macht. Auch wenn die Karhard-Architekten, die den Pub konzipierten, ausgewiesene Club-Experten sind. Sie haben unter anderem das Berghain gestaltet.

Es gibt eine 360-Grad-Bar, einen Späti, in dem man sich etwa ein Bier zum Mitnehmen in einen Growler-Krug zapfen kann, einen erhöhten Bereich, wo auch mal eine Band spielen könnte, so wie früher, als hier noch das Irish Pub „The Harp“ war, und einen langen Bereich mit großen Tischen, an denen man unter einer kühn gekringelten Leuchtröhre sitzt.

Gastropub „Brlo Charlottenburg“ Giesebrechtstraße 15, Eröffnung am 12.10.23, täglich 12 bis 2 Uhr, brlo.de

Erstaunlicherweise dauert es eine halbe Stunde – da sind der Boden aus Gussasphalt („kann man das ein oder andere Bier verschütten“) besprochen, die dunklen Tresen-Fließen aus Schmelzbalast („für unsere Verhältnisse bunt“), der lederbezogene Stammtisch („der darf ruhig leben“) und die Wasserhähne auf den Toiletten, die wie Zapfhähne aussehen –, bis Pommer zum ersten Mal das Wort „Craft“ in den Mund nimmt. Und dann noch in einem überraschenden Zusammenhang.

Der Name Craft-Bier ist bisschen verbrannt, er geht mit einer gewissen Hochnäsigkeit einher. Ben Pommer

„Der Name „Craft-Bier“ ist bisschen verbrannt, er geht mit einer gewissen Hochnäsigkeit einher, steht für einen sehr hopfigen Geschmack. Ich bin eher für modernes Bier, ich möchte ja gar nicht, dass die alten Biere verschwinden, ich möchte Vielfalt.“ Die soll es auch in Charlottenburg geben. 16 Biere vom Fass schenken sie hier aus, natürlich die eigenen, aber auch welche von anderen handwerklich arbeitenden Brauereien. Wobei die Auswahl bedenklich schrumpft, sagt Pommer. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Energiepreise – der Braubranche haben die multiplen Krisen arg zugesetzt, gerade den Kleinen, ob man sie nun „Craft“ nennt oder nicht.

Zum Bier gibt’s natürlich – Gemüse, und zwar vom Rotisserie-Grill. Wer mag, bekommt auch Fleisch als Beilage. © Sascha Gerritzen

Besonderer Raum für besonderes Bier: Im Restaurantbereich sitzt man unter einer gekringelten Neonröhre. © Sascha Gerritzen

Auch wegen seiner innovativen Gastronomie ist Brlo auch in schwierigen Zeiten offenbar gut aufgestellt. Im „Brwhouse“ servieren sie eine moderne Gemüseküche, in Charlottenburg nun auch, allerdings etwas einfacher und günstiger. Etwa Blumenkohl vom Rotisserie-Grill, Fleisch gibt es ebenfalls, wohldosiert, eher als Bier-Beilage, etwa einen Rollbraten vom Mangalitzaschwein. „Wer ein kleines Bier für 6 Euro zahlt, der will nicht nur einen Burger“, findet Pommer. Gleichzeitig braucht es Räume mit dem gewissen Etwas. „Craft Bier selbst hat nicht die Strahlkraft, da braucht man einen Ort, der das vermittelt.“

Für Brlo ist die Eröffnung ihres smarten Gastropubs ein großer Schritt, das Unternehmen wächst um 45 auf 170 Mitarbeiter. Der Plan ist, sieben Tage die Woche zu öffnen, von mittags, wo es einen Lunch gibt, bis nachts um 2 Uhr. „Das Einzige, was wir nicht haben, ist Tradition.“ Vielleicht startet sie ja hier.

Wann es indes im „Brwouse“ zu Ende geht, wissen sie bei Brlo selbst noch nicht. Es gibt Diskussionen um den Rahmenvertrag für die Bebauung. Unklar ist, ob und wann die geplanten Hochhäuser entstehen können. „Wir empfangen jedes Jahr, das wir da noch mitnehmen können, mit offenen Armen.“