Die steile Karriere des Kimchi Ein Kohl wird cool

Es gibt drei entscheidende Zutaten bei der Zubereitung von Kimchi, die man nicht essen kann. Die ersten beiden: reichlich große Schalen für die Berge an Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer – und dunkle Kleidung. Nun steht Susan Choi aber ausgerechnet in weißer Bluse vor einem Berg Chinakohl und gibt gleich zu: „A rookie move“, ein Anfängerfehler. Dabei weiß es doch kaum jemand besser als die 47-jährige koreanische Amerikanerin. Allein heute wird sie 100 Kilo Gemüse in leuchtend rote Chili-Paste einlegen, die fiese Flecken hinterlassen kann. „Very messy“, sagt Choi aus Erfahrung – es ist die 44. derart große Fuhre des koreanischen Klassikers, die sie hier gerade produziert.