Erst abgetaucht, dann aufgetaut Eiskaltes Comeback für den Hummer

Es ist noch nicht soo lange her, da war Hummer ein obligatorischer Teil der Spitzenküche. Dann hat die Preisentwicklung die teuren Krabbeltiere erwischt, und wer im Binnenland kategorisch regional kochen will, darf ohnehin keine mehr verwenden. Den Rest gaben der Delikatesse verschärfte EU-Regeln zur Haltung, die in Restaurants praktisch nicht umsetzbar sind.