Fermentieren für Einsteiger : Gourmet-Gärtner Olaf Schnelle zeigt, wie es geht

Der Mecklenburger Gemüsespezialist verrät in seinem ersten Kochbuch Tricks, wie man Karotten & Co milchsauer einlegt – und was man in der Alltagsküche alles daraus zaubern kann.