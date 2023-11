Italiener, Perfektionist, Koch Matteo Ferrantino zu Gast beim Tagesspiegel-Blind-Date

Die apulische Heimat hat Matteo Ferrantino bei der Arbeit immer im Blick, denn mitten in seinem Hamburger Restaurant „bianc“ steht ein Olivenbaum vom Land seiner Mutter. Als Junge musste er die 25-Kilo-Säcke mit den geernteten Oliven ins Tal schleppen. Und heute will der Perfektionist am Herd sich bei allen kulinarischen Höhenflügen nach Spanien oder Portugal immer an seine familiären Wurzeln erinnern. Das funktioniert aber auch, wenn er drei Autostunden entfernt als Gastkoch brilliert – am vergangenen Montag war er der Überraschungsgast beim „Tagesspiegel-Blind-Date“, dem Dauerbrenner im Programm der „Eat!Berlin“.