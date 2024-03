7.3. Champagner-Dinner

Chantal Gonet (Foto) leitet das Champagner-Haus der Familie zusammen mit ihrem Bruder Pierre in siebter Generation. Außerdem hat sie die Initiative „La Transmission Champagne“ mitgegründet, die neun von Frauen geführte Produzenten vereint. Um ihre vielfach ausgezeichneten Schaumweine vorzustellen, kommt Chantal Gonet nach Berlin – und führt durch ein Dinner im „Ora“: 5 Gänge von Sam Kindillon, 5 Champagner von Gonet, 150 Euro. Reservierung über ora.berlin.

Besuch aus der Champagne: Chantal Gonet stellt im „Ora“ ihre Schaumweine vor. © promo

10.3. Laktose-Party

Party im „Chicago Williams“: Diesen Sonntag gibt es von 14 bis 18 Uhr Deluxe Grilled Cheese Sandwiches mit Käse von Fritz Blomeyer und Brot von Domberger, dazu einen Baklava-Cheesecake-Milkpunch von den Milkpunchboys und danach einen Milchreis von der Brasserie Lamazere. DJ Ozzy sorgt für die richtigen Vibes. Tickets: 59 Euro / all you can drink & eat. Reservierung: Chicagowilliamsbbq.de

Marburger Str. 6, Schöneberg

14./15.3. Flanier-Menü

Besuch aus dem Rheingau: Theresa Breuer stellt ihre Weine gleich zweimal vor, einmal im Weinladen Schmidt im Westend, einmal im Rutz Zollhaus in Kreuzberg. © promo

Früh musste sie nach dem Tod ihres Vaters Verantwortung für das Rüdesheimer Familienweingut übernehmen. Doch Theresa Breuer (Foto) sind keine Schuhe zu groß. Ihre Rieslinge zeigen den strahlenden Finessenreichtum des Rheingaus und werden mit dem Alter immer besser. Die Winzerin kommt für zwei Veranstaltungen nach Berlin: Am 14.3. schenkt sie im Weinladen Schmidt Westend (Reichsstr. 6) von 17-19 Uhr den aktuellen Jahrgang aus, am 15.3. zeigt sie ihre Weine bei einem Flanier-Menü im Rutz Zollhaus (4 Gänge und Weine 149 Euro). Reservierung über rutz-zollhaus.de.