Macht und Hunger Wie der Kreml durch die Küche herrscht

„Heute wäre das Schreiben dieses Buchs nicht mehr möglich“, schreibt Witold Szabłowski im Vorwort seines Buchs „Die Köche des Kreml“. Wer es liest, versteht, warum das wohl so ist – der Autor würde seine umfassenden Recherchen in Russland und Weißrussland in der aktuellen Lage nicht einmal beginnen können, ohne zügig in Haft zu landen.