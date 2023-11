Neuer Deli eröffnet Knabbern auf Jemenitisch

Als Shani Ahiel vor einigen Jahren nach Berlin zog, dachte sie, sie sei im Paradies gelandet. Das ganze Jahr über gab es Avocados in den Supermärkten! In ihrer Heimat Israel wird kaum Gemüse importiert, da kommt nur in den Laden, was gerade vor Ort geerntet wurde. Als sie die Berliner Supermarkt-Avocados dann mal probierte, war sie aber doch etwas ernüchtert.