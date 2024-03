Neuer Guide Michelin erscheint Wäre überraschend, wenn es keine Überraschung gäbe

Am 26. März erschient der neue „Guide Michelin“. Im vergangenen Jahr waren die Tester in Berlin ja recht knickrig, was Auszeichnungen angeht. Sogar Hannover wurde üppiger mit neu verliehenen Sternen bedacht. Und in den letzten Monaten haben zahlreiche Restaurants in der Spitzengruppe aufgegeben. Insofern gilt dieses Jahr noch mehr als sonst: Es wäre überraschend, wenn es keine Überraschung gäbe. Sechs Überlegungen, was wohl passieren könnte.