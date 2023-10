Pasta-Rezept Endlich wieder Trüffel hobeln

Die wichtigste Nachricht zuerst: Dieses Jahr wird es eine gute Trüffelsaison geben, da ist sich Massimo Ferradino sicher. An seinem Stand „Tarfufo del re“ in der Markthalle Neun liegt das Handy in Griffweite, für den Wetterbericht. Trüffeln brauchen Feuchtigkeit zum Wachsen. Die vergangenen Jahre waren so trocken, dass die Preise explodierten. Um den berühmten weißen Trüffel entbrannte ein schmutziger Kampf, der einige Suchhunde das Leben kostete.

Ferradinos Ware stammt aus den Abruzzen, die Saison hat am 1. Oktober begonnen. Gerade ist zartduftender Herbsttrüffel (0,95 Euro/Gramm) und ätherischer weißer Trüffel (3,20 Euro/Gramm) im Angebot, Mitte Dezember erreicht dann der Schwarze Trüffel sein volles Aroma. „Weißer Trüffel ist flüchtig wie die Liebe“, sagt Ferradino. Als einzige Sorte lässt er sich nicht züchten, außerdem verträgt er keine Hitze und darf erst unmittelbar vor dem Genuss über das Essen gehobelt werden. Zu den Lieblingsrezepten des Trüffelhändlers gehört das folgende, ein Klassiker. Frische Ei-Tagliolini gibt’s nebenan in der Markthalle bei „Mani in Pasta“.

Zutaten für zwei Portionen: 300 g frische Tagliolini, 20-30 g weißer Trüffel, 40 g Butter, 50ml Olivenöl, 50ml Geflügel- oder Selleriebrühe, Salz, Pfeffer, 2 Bio-Eier, evtl. Parmesan. In einer großen, hohen Pfanne Olivenöl mit ein wenig Knoblauch und drei Rosmarinblättern bei niedriger Hitze andünsten. Geflügelbrühe oder Sellerie-Jus hinzufügen und kurz reduzieren. Trüffelbruch, falls vorhanden, dazugeben.

Frische Tagliolini in Salzwasser al dente kochen (max. 2 min). Währenddessen 50ml Kochwasser und Butter in die Olivenöl-Emulsion geben und bei niedriger Temperatur rühren, bis die Butter leicht cremig wird. Die Pfanne vom Herd nehmen. Pasta und Eigelb dazugeben, leicht mit einer Küchengabel unterrühren. Tagliolini auf Tellern anrichten und den weißen Trüffel fein über die Pasta hobeln.