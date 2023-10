Restaurantkritik Cookies Cream Was kann der neue Küchenchef?

Zeitenwende im ersten vegetarischen Fine-Dining-Restaurant des Landes: Nach gut 15 Jahren Pionierarbeit hat Stephan Hentschel das Küchenzepter übergeben. Den neuen, Nicholas Hahn, kann man noch aus dem „Restaurant am Steinplatz“ kennen, dann verließ er Berlin, zuletzt kochte er in Lech am Arlberg mit stolzen vier Hauben im „Gault & Millau“.