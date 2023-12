Restaurantkritik Dae Mon Acht Gänge im Zeitraffer

Acht Gänge plus Amuse gueule in gut 70 Minuten – das habe ich noch nicht erlebt. So ziemlich zum ersten Mal in 35 Jahren Restaurantkritik war mir das Serviertempo zu hoch, denn im neu aufgestellten „Dae Mon“ am Monbijouplatz wird der Gast in einer Geschwindigkeit beliefert, die echten Genuss kaum noch zulässt. Wir waren froh, nicht die optionale Wein- oder Teebegleitung gewählt zu haben, denn das wäre Slapstick mit Druckbetankung geworden.