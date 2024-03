Gefühlt kennt jeder jemanden, der vergangenes Jahr Albanien bereist hat. Es scheint, als wäre die Zeit gekommen für den ehemals völlig isolierten Balkanstaat, der darauf hofft, endlich in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Das ganze Land hat weit weniger Einwohner als Berlin. Sie sehen ihre Zukunft in Europa, während Europa noch immer nicht so recht weiß, was es in Albanien erkennt.