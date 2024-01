Restaurantkritik Rotisserie Weingrün Glücklich mit Grillteller

Im Erdgeschoss des neugotischen Juwel-Palais an der Gertraudenbrücke sind wieder alle Plätze belegt. An den schweren Holztischen versammeln sich Firmenfeiernde, Touristen und viele Stammgäste, die Stimmung ist lebhaft, der Service flitzt von Platz zu Platz. Es läuft für Patron Herbert Beltle, trotz allgegenwärtiger Krisenstimmung in der Gastronomie.