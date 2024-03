Restaurantkritik Wasser Auf einen Wurstsalat ins Fischlokal

Am kommenden Dienstag spricht der Guide Michelin wieder einmal seine Urteile für Deutschland, und es ist zu befürchten, dass Berlin dabei nicht gut wegkommt. Die viel beschworene Krise des „Fine Dining“ schüttelt die Gastronomie der Stadt durch wie keine andere im Land, viele Wirte flüchten in lockere Konzepte ohne fixe Menüs – wirtschaftlich wohl sinnvoll, aber in der Summe schädlich für den internationalen kulinarischen Ruf.