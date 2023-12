Rezepte für die Festtage Ein Menü für alle Fälle

An den Festtagen sitzen sie alle an einem Tisch: der Onkel, ein eingefleischter Braten-Hardliner, die Tante, die kein Gluten verträgt und Laktose auch nicht, die strikt vegane Nichte. Wie man alle glücklich macht, das erklärt Andreas Tuffentsammer. Der war mal jüngster Sternekoch Deutschlands, ist Co-Gründer der Kette „Beets & Roots“, Unternehmensberater und betreibt mit den „Lemon Labs“ einen Eventspace mit Catering in Kreuzberg.